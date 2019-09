Bad Schönborn – Gestürzter Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Bad Schönborn (ots) – Ein 64 Jahre alter Radfahrer zog sich bei einem Sturz am Mittwochabend in Mingolsheim lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Der 64-Jährige war gegen 18.00 Uhr auf einer Zufahrt zur Wohnanlage seitlich gestürzt und hatte sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er trug keinen Helm. Eine unfallursächliche Fremdeinwirkung schließt die ermittelnde Verkehrspolizei derzeit aus.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4385656