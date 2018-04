Bad Schönborn – Mingolsheim – Einbruch in Firmengebäude

Bad Schönborn- Mingolsheim (ots) – Unbekannte Täter sind am Donnerstag in den frühen Morgenstunden gewaltsam in das Büro einer in der Bruchsaler Straße ansässigen Firma eingedrungen. Zwischen 00.15 Uhr und 02.30 Uhr gelangten der oder die Diebe durch Aufhebeln eines Fensters in die Büroräume. Neben einer Verbindungstür und einem Schrank wurde auch ein Tresor im Gebäude aufgebrochen und die Tageseinnahmen in Höhe von zirka 500 Euro gestohlen. Der Aufbruchschaden liegt bei geschätzten 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 entgegen.

