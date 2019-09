Bad Schönborn – Radfahrer erliegt nach Sturz seinen schweren Verletzungen

Anzeige

Bad Schönborn (ots) – Der am Mittwochabend in Mingolsheim mit seinem Fahrrad gestürzte 64 Jahre alte Mann ist am Donnerstag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Wie berichtet, war er am Mittwoch gegen 18.00 Uhr auf einer Zufahrt zur Wohnanlage gestürzt und hatte dabei schwere Kopfverletzungen davongetragen.

