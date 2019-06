Bad Schönborn – Zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der Autobahn

Anzeige

Bad Schönborn (ots) – Auf der A 5 kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Um kurz nach 9 Uhr befuhren ein Hyundai gefolgt von einem Mercedes-Benz den linken Fahrstreifen zwischen Kronau und der Tank- und Rastanlage Bruchsal in Fahrtrichtung Karlsruhe. Dass der 20-jährige Hyundai-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte der 68-jährige Hinterherfahrende zu spät, weshalb er auf seinen Vordermann auffuhr. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, wobei der 20-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge wurden mit einem Unfallschaden von insgesamt 10.000 Euro abgeschleppt.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4309900