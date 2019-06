Bad Teinach-Zavelstein – Aufgrund gesundheitlicher Probleme von Fahrbahn abgekommen

Anzeige

Bad Teinach-Zavelstein (ots) – Wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme ist am Dienstag gegen 06.40 Uhr auf der Landesstraße 348 bei Bad Teinach-Zavelstein ein 55-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der verwirrte Fahrer entfernte sich nach der Erstversorgung durch Helfer von der Unfallstelle. Er konnte rund 90 Minuten später nach dem Hinweis eines Radfahrers in desorientierten Zustand aufgegriffen werden und kam in ein Krankenhaus. Ursächlich könnte eine Diabetes-Erkrankung gewesen sein. Weitere Ermittlungen dauern hierzu aber noch an. Am Fahrzeug und an Leitplanken ist ein Schaden von insgesamt 7.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4307455