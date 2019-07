Bad Teinach-Zavelstein – Diebstahl von 720 Kisten Leergut

Anzeige

Bad Teinach-Zavelstein (ots) – In den vergangenen zwei Wochen wurden in Bad Teinach in der Badstraße durch eine bislang unbekannte Täterschaft 720 Kisten Leergut entwendet. Die Kisten sind hierbei über den Zaun hinweg gestohlen worden. Aufgrund der großen Menge müssen die Täter für den Abtransport des Diebesguts öfters mit kleineren Fahrzeugen oder einmal mit einem größeren Lkw vor Ort gewesen sein.

Wer hat in dem in Frage kommenden Zeitraum entsprechende Wahrnehmungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeiposten Neuweiler unter der Telefonnummer: 07055 7377 oder dem Polizeirevier in Calw unter der Telefonnummer: 07051 161250 erbeten.

