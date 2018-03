Bad Teinach-Zavelstein – Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Teinach (ots) – Am Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Alten Weg in Bad Teinach-Zavelstein ein.

Die Täter hebelte zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr die Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf. Im Inneren des Hauses wurden anschließend mehrere Zimmer durchsucht. Die Täter konnten offenbar keine Beute machen, so dass lediglich Sachschaden zu beklagen ist.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051 / 161-0 in Verbindung zu setzen.

Bianca Dehm, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3893201