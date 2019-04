Bad Teinach- Zavelstein- Mit Auto gegen Baum geprallt und geflüchtet

Anzeige

Bad Teinach- Zavelstein (ots) – Dem Polizeirevier Calw ist am Sonntag gegen 23 Uhr ein verunfallter schwarzer Skoda am Ortsausgang von Sommenhardt in Richtung Wimberg gemeldet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizeibeamten vor Ort, war der Fahrer vermutlich auf der Fronwaldstraße Richtung Calwer Straße unterwegs, kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, verletzte sich offenbar dabei und flüchtete. Trotz sofortiger Ermittlungen konnten die Polizeibeamten den Fahrzeughalter in der Nacht nicht erreichen. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können oder den Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw, Telefon 07051 1610, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4256847