Bad Teinach-Zavelstein – Nach Unfall schwer verletzt

Bad Teinach-Zavelstein (ots) – Schwer verletzt wurde am Freitagnachmittag gegen 15.10 Uhr ein 31-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 4306 zwischen Zavelstein ein Bad Teinach. In einer scharfen Rechtkurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem VW einer 31-Jährigen.

Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

