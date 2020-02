Bad Teinach-Zavelstein – Schweißarbeiten lösen Feuerwehreinsatz aus

Anzeige

Calw (ots) – Schweißarbeiten an der Terrasse eines Anwesens in der Straße „Zum Häuptle“ lösten am Freitagabend gegen 19:20 Uhr einen Einsatz für die ehrenamtlichen Kameraden der Feuerwehr Bad Teinach-Zavelstein aus. Nachdem der Hausbesitzer im Laufe des Tages Schweißbahnen zur Abdichtung seiner Terrasse zog, entwickelte sich an der Ostseite des Nebengebäudes ein Schwelbrand. Die eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand. Weitere Glutnester in der Dämmwolle wurden ebenfalls gelöscht und somit zusätzliche Brandausbrüche verhindert. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4516037 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4516037