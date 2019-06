Bad Teinach – Zwei Einbrüche in Bad Teinach

Anzeige

Calw (ots) – Zwei Einbrüche in Bad Teinach wurden der Polizei am Sonntag gemeldet.

Zunächst waren Unbekannte zwischen Donnerstag und Sonntagvormittag gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster in das in der Rathausstraße gelegene Pfarramt eingedrungen. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten das dabei aufgefundene Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

In der Nacht auf Sonntag hebelten Einbrecher zwischen 22:30 und 09:00 Uhr das Fenster einer Zahnarztpraxis in der Badstraße auf. Bei ihrer Suche nach Beute durchsuchten die Diebe die Schränke in mehreren Zimmern und erbeuteten hierbei Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/1610 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4287610