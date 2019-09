Versuchter Totschlag: 20-Jähriger greift 25-Jährigen in Bad Wildbad mit Glaswasserpfeife an

Anzeige

Ein 20-Jähriger hat einen 25-Jährigen am frühen Samstag in Bad Wildbad mit einer Glaswasserpfeife angegriffen und ihm Schnittverletzungen zugefügt. Laut Staatsanwaltschaft Tübingen und Polizeipräsidium Karlsruhe wurde am Sonntag Untersuchungshaft wegen versuchtem Totschlag erlassen.

Der 25-Jährige soll den jungen Mann für einige Tage bei sich aufgenommen haben. Am Samstag gegen kurz nach fünf Uhr habe ihn der 20-Jährige mit einer Glasbong unvermittelt angegriffen, als der Ältere ihn seinen Angaben zufolge nach lauten Schreien aus dem Schlaf wachrütteln wollte. Nach einem ersten Schlag in Richtung Kopf des 25-Jährigen sei der Glasbehälter zerborsten. Mit dem abgebrochenen Teil soll der 20-Jährige Stichbewegungen in Richtung Hals des Opfers ausgeführt und mit dem Mord gedroht haben. Der 25-Jährige wehrte die Angriffe ab und konnte mit Schnittverletzungen im Gesicht und an der Schulter aus der Wohnung fliehen.

Die anschließend alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen widerstandslos in der Wohnung festnehmen. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Erforschung der Hintergründe für diesen Angriff dauern noch an.