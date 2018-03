Bad Wildbad- 52-Jähriger vermisst

Bad Wildbad (ots) – Seit den frühen Morgenstunden des 12. März 2018 wird der 52-jährige Markus Weber vermisst. Er ist aus einer Bad Wildbader Einrichtung abgängig. Bisherige Suchaktionen verliefen negativ. Aufgrund seiner sozialen, persönlichen Umstände war er auch oft im Bereich Bad Wildbad in der Fußgängerzone und Kurparkanlagen unterwegs. Dort ist er auch schon als „Bettler“ aufgefallen. Da nicht auszuschließen ist, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, bittet das Kriminalkommissariat Calw um Hinweise auf den Aufenthaltsort es Vermissten. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 939-5555.

Link zur Fanhdungsseite mit Bild:

https://fahndung.polizei-bw.de/fahndung/pp-karlsruhe-bad-wildbad-vermisstenfall/

