Bad Wildbad- Anhänger in Gegenverkehr geprallt

Bad Wildbad (ots) – Ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch entstanden. Ein 43-jähriger Mitsubishi-Fahrer war gegen 12.30 Uhr im Meistern-Tunnel unterwegs, als sich plötzlich sein Anhänger selbständig machte und in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte er mit einem BMW zusammen, der von einer 39-Jährigen gesteuert wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zur Unfallaufnahme musste der Tunnel gesperrt werden. Warum sich der Anhänger gelöst hat, konnte bislang nicht geklärt werden.

