Bad Wildbad – Auto beschädigt und davongefahren

Bad Wildbad (ots) – Am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, stellte ein Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug in der Hohenlohestraße, unterhalb vom Ludwig-Hofacker-Haus, in Fahrtrichtung Kurze Straße ab, um etwas auszuladen. Als er kurz darauf wieder zu seinem Auto kam, wies dieses Beschädigungen im Heckbereich auf. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Der Geflüchtete hinterließ jedoch einen Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Wildbad unter der Telefonnummer 07081 93900 entgegen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4386345