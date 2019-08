Bad Wildbad Calmbach- Auto beschädigt und davon gefahren

Anzeige

Bad Wildbad (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag zwischen 11.45 und 12.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wildbader Straße beim Ein- oder Ausparken einen Audi beschädigt und ist davongefahren. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Bad Wildbad, Telefon 07081 93900, erbeten.

