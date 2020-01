Bad Wildbad – Einbrecher fliehen ohne Beute

Anzeige

Bad Wildbad (ots) – Unbekannte sind von Montag auf Dienstag in eine Pension in Bad Wildbad eingedrungen.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen Montag, 18:00 Uhr, und 15:00 Uhr am Folgetag unberechtigt Zutritt zu dem Gebäude in der Rathausgasse. Dort versuchten sie, eine Verbindungstüre aufzuhebeln, woran sie jedoch scheiterten. Ohne Beute ergriffen die Täter in der Folge die Flucht. Am Gebäude entstand dennoch Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Der Polizeiposten Bad Wildbad bittet Zeugen darum, sich unter 07081 93900 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

