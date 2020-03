Bad Wildbad – Einbruch in Realschule

Anzeige

Calw (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Realschule in Bad Wildbad eingebrochen. Der oder die Täter gelangten zwischen 17:00 Uhr und 06: 50 Uhr über ein Fenster ins Innere der Schule, wo sie die Türe zu einem Büro aufbrachen. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen und entwendeten aus einer Kasse mehrere Hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Nummer 07081 93900 an den Polizeiposten Bad Wildbad zu wenden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4543796 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4543796