Bad Wildbad – Einbruch und Einbruchsversuch in Bäckereien

Bad Wildbad (ots) – Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in Bad Wildbad und in Calmbach in Bäckereien eingebrochen und gelangten zudem in einen Souvenirladen. Auf bislang unbekannte Weise wurde die hintere Zugangstür einer Bäckereifiliale in der Wildbader Straße in Calmbach geöffnet, wobei nach bisherigen Erkenntnissen der Täter die Filiale ohne Beute wieder verließ. Die Tatzeit wird auf etwa 01.00 Uhr eingegrenzt, wobei der Einbrecher wie folgt beschrieben wird: Etwa 25-35 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß, er war schlank und mit einer dunklen Jacke mit Kapuze bekleidet. Ferner trug er eine Umhängetasche über der Schulter.

Möglicherweise kommt er auch als Täter in Frage, der kurz zuvor versuchte in der Bäckerei in der Wilhelmstraße über die dortigen Schiebetüren einzudringen. Beim Einbruchsversuch sprangen jedoch die Türen aus den Führungsschienen, so dass er nicht in das Geschäft gelangte und so lediglich Sachschaden hinterließ. Mehr Glück hatte vermutlich derselbe Täter in einem Souvenirladen in der König-Karl-Straße in Bad Wildbad. Hier war es möglich die Ladeneingangstüre zu öffnen und in das Innere des Ladens zu gelangen. Der Einbrecher konnte Bargeld an sich nehmen und hinterließ dabei noch einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Da Zeugen in der Nacht zum Sonntag zwischen 00.00 Uhr und 03.00 Uhr nicht zuzuordnende Schläge wahrnahmen, wird die Tatzeit auf diesen Zeitraum eingegrenzt. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Calw unter 07051/1610 oder der Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081/93900 entgegen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3918482