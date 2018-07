Bad Wildbad- Erheblichen Widerstand geleistet

Bad Wildbad (ots) – Ein 49-jähriger Mann hat am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der König-Karl-Straße erheblichen Widerstand gegen Polizisten geleistet. Weil der der Reichbürgerbewegung angehörende Mann einer Vorladung keine Folge geleistet hatte, wurde er von Beamten des Polizeipostens Bad Wildbad festgenommen. Dagegen wehrte er sich massiv durch minutenlanges Herumschreien, sich herauswinden, sich versteifen und um sich schlagen. Dabei versetzte er einem Beamten einen derart kraftvollen Stoß, dass dieser Verletzungen im Gesicht erlitt, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Nur mit Mühe gelang es den Polizisten den renitenten 49-Jährigen zur Räson zu bringen und ihm Handschließen anzulegen. Mit Unterstützung von Beamten des Polizeireviers Neuenbürg gelang es, den wiederborstigen Mann in ein Polizeifahrzeug zu komplimentieren. Ein weiterer Streifenbeamter erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der polizeibekannte 49-Jährige muss nun mit Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung rechnen.

