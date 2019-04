Bad Wildbad- Hang in Brand geraten

Anzeige

Bad Wildbad (ots) – Am Montag sind gegen 22 Uhr circa 50 Quadratmeter des Hangs am Sommerberg unterhalb der Bergbahnstation in Brand geraten. Zeugenaussagen zufolge sollen sich dort Jugendliche aufgehalten haben und Glut aus einer Shisha-Pfeife dort entsorgt haben. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Wildbad war mit 25 Kräften im Einsatz und konnte ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald verhindern. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wildbad, Telefon 07081 93900, zu melden.

