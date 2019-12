Bad-Wildbad – Leicht alkoholisiert Kontrolle über Fahrzeug verloren

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie einer leichten Alkoholisierung, verlor ein 19-Jahre alter Citroen-Fahrer am Montagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der junge Mann fuhr kurz vor 20:30 Uhr die Bundesstraße 294 von Calmbach in Richtung Höfen. In einer Rechtskurve geriet der Pkw ins Schleudern und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich bis der Citroen letztendlich auf dem Dach zum Stehen kam. Hierbei wurden zwei Leitpfosten beschädigt.

Glücklicherweise konnte sich der 19-Jährige aus dem Fahrzeug selbst befreien und wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Alkoholüberprüfung beim Verursacher an der Unfallstelle ergab einen Wert von 0,28 Promille.

