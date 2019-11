Bad Wildbad- Leitpfosten herausgerissen- Zeugen gesucht

Anzeige

Bad Wildbad (ots) – Vermutlich im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch bis Montagmorgen haben Unbekannte entlang der Landesstraße 351 zwischen Bad Wildbad und Calmbach insgesamt 15 Leitpfosten in Folge herausgerissen. So war in der Dunkelheit die Verkehrsführung zwischen den Ortschaften für die Autofahrer nicht mehr erkennbar. Nur mit Glück ist dabei nichts passiert. Die Leitpfosten lagen verstreut herum und wurden wieder von Mitarbeitern der Straßenmeisterei eingesetzt. Die Beamten des Polizeipostens Bad Wildbad ermitteln wegen versuchter Straßenverkehrsgefährdung und suchen Zeugen zu dieser Tat. Diese werden gebeten, sich beimPolizeiposten Bad Wildbad, telefon 07081 93900, zu melden.

