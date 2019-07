Bad Wildbad- Mann gefährdet und angegriffen

Anzeige

Bad Wildbad (ots) – Ein 54-jähriger Rollerfahrer hat am Samstagabend einen 18-jährigen Ford-Fahrer gefährdet und sich danach massiv daneben benommen. Zunächst überholte er vom Bahnhof kommend den 18-Jährigen im Kreisverkehr links. Vor der Tankstelle in der König-Karl-Straße bedeutete der Zweiradfahrer dem Ford-Lenker mit Handzeichen, dass er auf das Tankstellengelände fahren soll. Die beiden Männer gerieten sich zunächst verbal in die Haare bis der 54-Jährige seinem Gegenüber mehrfach ins Gesicht griff. Dieser stieß den Angreifer von sich und beide landeten auf dem Boden. Als Zeugen zu Hilfe kamen, trat der Rollerfahrer einen der Helfer gegen das Schienbein. Sowohl der 18-Jährige, als auch der Zeuge erlitten Verletzungen. Was den 54-Jährigen zu diesem aggressiven Verhalten veranlasste, bleibt erst mal im Dunkeln, denn der Tatverdächtige wollte sich nicht dazu äußern.

