Bad Wildbad-Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Wildbad (ots) – Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er war gegen 18.45 Uhr auf der K4366 in Richtung Bad Wildbad unterwegs. In der sogenannten Hahnenkopfkurve bremste er ab und schlingerte in der Folge geradeaus auf die Gegenspur wo er mit einer 55-jährigen Nissan-Fahrerin zusammenprallte. Mit schweren Verletzungen wurde der Verursacher in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

