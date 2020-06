Bad Wildbad – Nach Körperverletzung am Bahnhof Täter gesucht

Anzeige

Bad Wildbad (ots) – Am Mittwochmorgen ist ein 52-Jähriger am Bahnhof in Bad Wildbad von einem noch unbekannten Täter attackiert worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen malträtierte der Täter den Mann gegen 10:00 Uhr am Bahnhofsgleis mit Faustschlägen und Fußtritten. Der Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Unbekannte stieg anschließend in eine Straßenbahn in Richtung Calmbach. Das Motiv der Tat ist derzeit noch unklar. Der Vorfall soll von mehreren Personen am Gleis wahrgenommen worden sein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem circa 45-jährigen Mann mit einer Körpergröße von ungefähr 1,75 Metern und normaler Statur. Er soll ein osteuropäisches Aussehen haben.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei entsprechenden Wahrnehmungen beim Polizeiposten Bad Wildbad telefonisch unter 07081 939011 zu melden.

Stefan Schuler, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4615430 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4615430