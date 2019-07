Anzeige

Bad Wildbad (ots) – Die Unfallflucht ereignete sich am Montag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr nicht wie in der Ursprungsmeldung geschrieben am Dienstag.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Polizeipräsidium Karlsruhe

