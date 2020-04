Bad Wildbad – Polizeibeamte bei Einsatz verletzt

Anzeige

Bad Wildbad (ots) – Bei einem Einsatz wegen eines 34-Jährigen sind am Donnerstagabend in Bad Wildbad zwei Polizeibeamte verletzt worden.

Die Beamten waren gegen 19 Uhr zu einem Haus in der Laienbergstraße gerufen worden, da dort eine Person gemeldet wurde, welche auf dem Dach stehen und mit Suizid drohen solle. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort war der 34-Jährige wieder in seiner Wohnung und hielt sich ein Teppichmesser an den Unterarm. Durch gutes Zureden gelang es den Beamten zwar, dass er das Messer fallen ließ, in der Folge zeigte er jedoch starke Stimmungsschwankungen und gebärdete sich aggressiv. Letztlich wurde es notwendig, den 34-Jährigen wegen seiner offensichtlichen Suizidgedanken in einer psychiatrischen Einrichtung vorzustellen. Hiergegen setzte er sich dann massiv und körperlich zur Wehr, sodass er durch die Beamten schließlich überwältigt werden musste. Bei dem Gerangel wurden zwei der Einsatzkräfte leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Einem der Polizisten wurde zudem die Uniformjacke zerrissen. Der 34-Jährige war deutlich betrunken, ein Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 4 Promille. Der Mann wurde, wie vorgesehen, einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt und dort aufgenommen.

