Bad Wildbad -Vermisster 52-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Bad Wildbad (ots) – Der seit dem 12. März vermisste 52-Jährige, der in einer Einrichtung in Bad Wildbad untergebracht ist, wurde am 26. März im Bereich Lahr glücklicherweise wohlbehalten von einer Polizeistreife angetroffen.

Vielen Dank für die Mitfahndung.

