Bad Wildbad – Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

Anzeige

Bad Wildbad (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagmittag die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und eine darin abgestellte Umhängetasche mit Wertgegenständen gestohlen. Der Mercedes war gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz Guldenbrücke abgestellt worden. Als die Fahrzeugbesitzer etwa eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die im Fußraum abgestellte grüne Stofftasche weg war. In dieser befanden sich neben einem Geldbeutel mit Bargeld und Ausweispapieren auch ein Samsung-Handy und eine hochwertige Lesebrille mit goldfarbenem Gestell. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wendet sich bitte unter 07081/9390-0 an den Polizeiposten Bad Wildbad.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4522108 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4522108