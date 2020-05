Bad Wildbad – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der Calmbacher Straße 65 bei der Feuerwehr

Anzeige

Bad Wildbad (ots) – Am Donnerstag, gg. 16.10 Uhr, befuhr ein 32jähriger Mann mit einem Radlader die Calmbacher Straße von Bad Wildbad nach Calmbach. In einer Ausweichbucht hielt der Radlader an und mehrere Fahrzeuge fuhren vorbei. Als der Radlader wieder in den fließenden Verkehr einfuhr, kam es zu einem Unfall. Ein 19jähriger Mann mit seinem grauen Ford Ranger berührte den in gleicher Richtung fahrende Radlader an der Schaufel. Bezüglich der Schuldfrage machten die beiden Fahrer unterschiedliche Angaben. Zum Unfallzeitpunkt fuhren zwei Fahrzeuge in entgegengesetzter Richtung. Möglicherweise haben die Insassen den Unfall beobachtet.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081/ 9390-0 in Verbindung zu setzen.

Harald Huber, Führungs- und Lagezentrum

