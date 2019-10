Bad Wildbad – Zwei Unfälle nach riskanten Überholmanövern – Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten

Anzeige

Bad Wildbad (ots) – Am Freitagabend verursachte ein 39-jähriger VW-Fahrer auf der Bundesstraße 296 durch riskante Überholmanöver in kurzer Zeit zwei Verkehrsunfälle und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der 39-Jähriger fuhr gegen 18:35 Uhr mit seinem weißen VW Golf auf der B296 von Calmbach in Richtung Oberreichenbach. Trotz Gegenverkehrs überholte der 39-Jährige einen vorausfahrenden Pkw und streifte diesen beim Wiedereinordnen. Im Anschluss an die polizeiliche Unfallaufnahme setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Nur wenige Kilometer später kam er bei einem erneuten Überholvorgang in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Anstatt jedoch erneut die Polizei zu verständigen flüchtete der 39-Jährige. Aufgrund von mehreren Zeugenhinweisen geht die Polizei derzeit davon aus, dass sich die beiden Verkehrsunfälle in Zusammenhang mit einem illegalen Autorennen ereignet haben könnten. Neben dem Fahrzeug des 39-Jährigen fiel am Freitagabend auch ein schwarzer VW Golf auf, der in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 19:00 Uhr ebenfalls mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Calmbach gefahren sein soll. Verletzt wurde bei den beiden Verkehrsunfällen glücklicherweise niemand. Jedoch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzt 4.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen die beiden VW Golf am Freitagabend in Calmbach und Umgebung aufgefallen sind. Auch Geschädigte, die durch deren riskante Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wildbad unter der Rufnummer 07081/9390-0 in Verbindung zu setzen.

