Baden-Baden, A 5 – Fahrzeugbrand

Baden-Baden (ots) – Ein gemeldeter Brand eines Volvos, auf der Südfahrbahn unweit der Anschlussstelle Rastatt-Süd, rief am frühen Sonntagmorgen Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden sowie des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl auf den Plan. Gegen 6.20 Uhr verlor das Auto eines 19-Jährigen an Leistung und fing an zu rauchen. Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten den Wagen auf dem Standstreifen unversehrt verlassen, bevor Flammen aus dem Fußraum drangen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Anschlussstelle Rastatt-Süd musst kurzfristig gesperrt werden.

