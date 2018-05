Baden-Baden, A 5 – Unachtsam?

Baden-Baden (ots) – Mutmaßliche Unachtsamkeit dürfte am Sonntagabend auf der Tank- und Rastanlage Baden-Baden dazu geführt haben, dass eine 39 Jahre alte Audi-Fahrerin einen die Fahrbahn passierenden Fußgänger übersah. Der 65-jährige Mann stand kurz nach 20 Uhr bereits auf der Fahrbahn, als er von der Autofahrerin erfasst wurde und hierdurch zu Fall kam. Eine medizinische Behandlung des hierdurch Leichtverletzten an der Unfallstelle war nicht erforderlich. Der Schaden am Audi wird auf rund 500 Euro beziffert.

