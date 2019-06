Baden-Baden, A 5 – Unfall mit drei Leichtverletzten

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein Unfall kurz vor der Anschlussstelle Rastatt-Süd hat am frühen Samstagabend zu drei Leichtverletzten und etwa 17.000 Euro Sachschaden geführt. Der 25 Jahre alte Fahrer eines Kleinlastwagens ist hierbei mit einem auf dem Seitenstreifen stehenden Renault kollidiert. Nach bisherigen Feststellungen geriet der Lenker des 3,5-Tonners aus noch unklarer Ursache von der rechten Fahrspur zu weit nach rechts und streifte kurz vor 18:30 Uhr den auf dem Seitenstreifen stehenden Megane. Drei Insassen des Wagens im Alter von 24 bis 53 Jahren trugen hierdurch leichte Verletzungen davon und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der rechte Fahrstreifen war während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen gesperrt, weshalb es zu leichten Behinderungen kam. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt und des Technischen Hilfswerk unterstützen die Arbeiten an der Unfallstelle.

