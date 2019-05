Baden-Baden, A 5 – Unter Drogen Warnbaken überfahren

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein 19 Jahre alter Autofahrer steht im Verdacht, am Donnerstagnachmittag unter Drogeneinfluss nach rechts von der Fahrbahn abgekommen zu sein und hierbei zwei Warnbaken überfahren zu haben. Der Unfall hat sich gegen 14.20 Uhr im Baustellenbereich zwischen der Raststätte Bühl und der Anschlussstelle Baden-Baden zugetragen. Der Heranwachsende fuhr zunächst von der Autobahn ab und informierte unweit eines Schnellrestaurants bei Sinzheim selbständig die Polizei über das Malheur. Bei einer Überprüfung des 19-Jährigen erkannten die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl Auffälligkeiten im Verhalten des jungen Mannes, die auf einen möglichen Rauschgiftkonsum hindeuteten. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, was unweigerlich zur Erhebung einer Blutprobe führte. Nach deren Auswertung droht dem VW-Lenker der Verlust seines Führerscheins. Der verursachte Sachschaden dürfte sich mit etwa 200 Euro in Grenzen halten.

