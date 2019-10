Baden-Baden, A 5 – Unverantwortlich, wer wurde gefährdet?

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Eine 33 Jahre alte Ford-Lenkerin ist am Donnerstagmorgen an der Anschlussstelle Rastatt-Süd von Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl mit weit über 1,5 Promille aus dem Verkehr gezogen worden. Auf dem Rücksitz saß ein minderjähriger Junge. Laut Schilderung von Zeugen soll die Frau zwischen Riegel und Baden-Baden teilweise die gesamte Breite ihres Fahrstreifens benötigt und hierbei auch mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Ferner soll sie bei Riegel die Mittelleitplanke touchiert haben. Ihre unverantwortliche Fahrt hatte nicht nur die Erhebung einer Blutprobe, sondern auch die Einbehaltung ihres Führerscheins zur Folge. Gegen die 33-Jährige wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Verkehrsteilnehmer, die zwischen 8:45 Uhr und 9:40 Uhr, durch das Fahrverhalten der Frau gefährdet wurden, setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 80847-0 mit den Ermittlern des Autobahnpolizeireviers Bühl in Verbindung.

