Baden-Baden, A 5 – Verkehrsbehinderungen nach Fahrzeugbrand

Baden-Baden, A 5 (ots) – Gegen 15:35 Uhr geriet, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, ein Sattelzug auf der A 5 in Richtung Basel fahrend in Brand. Dem Fahrer gelang es den unbeladenen Zug von der Autobahn zu lenken und kam dabei im Bereich der Einfahrt zur Tank- und Rastanlage Baden-Baden zum Stehen. Der Berufskraftfahrer konnte das Führerhaus unverletzt verlassen, bevor dieses im Anschluss komplett ausbrannte. Der Auflieger wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 100.000 Euro. Die Feuerwehr Baden-Baden befand sich mit mehreren Fahrzeugen im Löscheinsatz, weshalb hierzu auch der rechte und mittlere Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden musste. Derzeit dauern die Bergungs- und Aufräumarbeiten noch an.

