Baden-Baden, A 5 – Zeugen nach Unfall gesucht

Baden-Baden (ots) – Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl sind nach einem Verkehrsunfall in den heutigen frühen Morgenstunden auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Rastatt Süd und der Tank- und Rastanlage Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Kurz vor 2 Uhr krachte dort ein Auto in das Heck eines Sattelzuges. Während der 48 Jahre alte Autofahrer angibt, der Lkw hätte unvermittelt vor ihm von der rechten auf die mittlere Fahrspur gewechselt, schildert der Fahrer des Sattelzuges eine andere Version. Nach seiner Erinnerung wäre er schon längere Zeit vor dem Unfall auf der mittleren Spur in Richtung Süden unterwegs gewesen. Durch den Aufprall zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu, die nach einer ersten notärztlichen Behandlung vor Ort im Klinikum Mittelbaden versorgt wurden. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl bitten Zeugen unter der Rufnummer: 07223 80847-0 um Hinweise.

