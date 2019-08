Baden-Baden, A5 – Bei Regen in die Leitplanke gekracht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Der 50-jährige Fahrer eines Ferrari ist am Montagabend bei starkem Regen und daraus entstehenden Aquaplanings ins Schleudern geraten. Der Fahrer des Sportwagens befuhr gegen 19:50 Uhr die A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe, als er vor der Ausfahrt zur Tank- und Rastanlage Baden-Baden die Kontrolle über seinen Wagen verlor, in die Mittelleitplanke krachte und letztlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand kam. Beide Insassen des Autos blieben unverletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 26.000 Euro. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

