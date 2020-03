Baden-Baden, A5 – Davongefahren

Anzeige

Baden-Baden (ots) – An der Tank- und Rastanlage Baden-Baden kam es am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr zu einer Unfallflucht. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer mit seinem Gefährt einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Sattelzug. Hierbei entstand am geparkten Sattelzug ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer, 07223 80847-0.

