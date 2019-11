Baden-Baden, A5 – Fahrverbote drohen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Nach der Geschwindigkeitsmessung der Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg am Sonntagmorgen, steht einigen Autofahrern unangenehme Post ins Haus. In dem auf Tempo-120 beschränkten Abschnitt im Bereich der Tank- und Rastanlage schlugen nach fünf Stunden Messdauer rund 400 Verstöße auf der Fahrbahn Richtung Süden zu Buche. Dabei drohen 23 Fahrzeugführern mehrwöchige Fahrverbote, Bußgelder und Punkte in Flensburg. Auf ein dreimonatiges Fahrverbot, mehrere hundert Euro Bußgeld und drei Punkte in seiner Kartei muss sich der `Spitzenreiter´ einstellen. Er wurde mit Tempo 203 gemessen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4449971 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4449971