Baden-Baden, A5 – Fahrzeugbrand

Baden-Baden (ots) – Nachdem ein Auto am Sonntagnachmittag kurz vor der Anschlussstelle Rastatt-Süd auf der Fahrt in Richtung Norden in Brand geriet, mussten Beamte des Autobahnpolizeireviers Bühl den rechten Fahrstreifen kurzzeitig sperren. Die Flammen schlugen gegen 16:40 Uhr aus dem Motorraum des Dacia und konnten von den Einsatzkräften der Feuerwehr Baden-Baden gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

