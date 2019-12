Baden-Baden, A5 – Ins Schleudern geraten und überschlagen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Glück im Unglück hatte der Fahrer eines BMW am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 in Richtung Süden. Der 42-Jährige war dort gegen 12:20 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs, als er vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse und seiner nicht angepassten Geschwindigkeit zuerst ins Schleudern geriet. In der Folge überschlug sich sein Wagen und kam seitlich auf dem Standstreifen zum Liegen. Nachdem der 42 Jahre alte Mann durch Ersthelfer aus seinem Wagen befreit werden konnte, ergab eine anschließenden Nachschau im Krankenhaus, dass er ohne Blessuren davonkam. An seinem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs mussten die zwei Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei, war auch die Feuerwehr Baden-Baden mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. /ma

