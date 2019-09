Baden-Baden, A5 – Unfall mit Folgen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein Unfall zwischen einem Sattelzug und einem auf dem Pannestreifen stehenden Fahrzeug hatte am Montagvormittag neben größerem Sachschaden auch erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge. Gegen 9:20 Uhr kollidierte ein in Richtung Süden fahrender Silozug mit einem auf dem Standstreifen am Autobahnkreuz Baden-Baden stehenden Citroen Berlingo und beschädigte diesen dabei massiv. Im weiteren Unfallverlauf kam der Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte mehrere hundert Meter Schutzplanke und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Durch den liegenden Sattelzug und die beschädigten Schutzplanken, die in Richtung der Nebenfahrbahn geschoben wurden, ist die Auffahrt aus Richtung Baden-Baden in Richtung Süden derzeit nicht möglich und gesperrt. Aus dem mit etwa 24 Tonnen Petrolkoks beladenen Fahrzeug trat, neben geringeren Mengen Betriebsstoffe aus der Zugmaschine, kein Gefahrgut aus. Der Fahrer des Pannenfahrzeuges befand sich, wie es jedem Fahrzeuginsassen in einem Pannenfall empfohlen wird, zum Unfallzeitpunkt außerhalb des Gefahrenbereichs. Der Fahrer des Lastwagens machte bei seiner Untersuchung durch den eingesetzten Rettungsdienst keine Verletzungen geltend. Ein bereits in der Luft befindliche Rettungshubschrauber musste nicht landen. Der Gesamtschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen und den Verkehrseinrichtungen wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Die Bergungsarbeiten am verunfallten Silo-Fahrzeug dauern noch an. Die Dauer ist derzeit noch nicht absehbar. Eine Spezialfirma ist hierfür vor Ort. Auf der Autobahn staut sich der Verkehr auf einer Länge von derzeit sechs Kilometer zurück. Auch auf der B 500 kommt es zu Behinderungen und kleineren Folgeunfällen durch Auffahren im stockenden Verkehr.

