Baden-Baden, A5 – Unfall mit Folgen -Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots) – Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme bestehen weiter Sperrungen an der Unfallstelle. Die Ladung des verunfallten Silozugs soll ab Dienstagmorgen nach Eintreffen eines geeigneten Fahrzeuges abgesaugt werden. Im Anschluss wird der Sattelzug aufgestellt und abtransportiert. Die Instandsetzung der mehreren hundert Meter Schutzplanken schließt sich an. Momentan laufen die Vorbereitungen hierfür. Die rechte Spur und der Standstreifen der Südfahrbahn bleiben weiterhin gesperrt. Die seit heute Morgen gesperrte Abfahrt der B 500 (aus Richtung Baden-Baden kommend) in Richtung Süden ist weiterhin gesperrt. Aus Richtung Iffezheim/Frankreich kommend ist ein Auffahren auf die A5 möglich, ebenso das Abfahren von der A5 in Richtung Baden-Baden.

