Baden-Baden, A5 – Weiterfahrt unterbunden

Baden-Baden (ots) – Wegen erheblichen Mängeln musste am Dienstagmorgen ein leerer Reisebus auf der A5 bei Baden-Baden aus dem Verkehr gezogen werden. Der mit einem roten Kennzeichen versehene Bus fiel anderen Verkehrsteilnehmern gegen 7 Uhr zwischen Achern und Baden-Baden auf, da Funkenschlag vom Unterboden zu erkennen war. Auch die hinzugerufenen Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl konnten dies feststellen, weshalb sie das Fahrzeug -inzwischen im Bereich Rastatt- stoppten. Bei der technischen Überprüfung ergaben sich weitere Beanstandungen, woraufhin ein Sachverständiger hinzugezogen wurde: fast zwei Dutzend Mängel, davon 16 erhebliche, wurden an dem Fahrzeug festgestellt, weshalb es als verkehrsunsicher eingestuft werden musste und die Weiterfahrt untersagt wurde. Unter anderem fanden sich an dem Bus Mängel an Bremsen, Ölverlust und ein durchgerosteter Unterboden.

