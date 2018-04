Baden-Baden – Abgehauen, Polizei sucht Zeugen

Baden-Baden (ots) – Nach einer Unfallflucht am Donnerstagabend in der Ludwig-Wilhelm-Straße erhoffen sich die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden Hinweise aus der Bevölkerung. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr einen vor dem Anwesen Nummer 11 am linken Fahrbahnrand geparkten silbernen Audi beschädigt und anschließend die Flucht ergriffen. Um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro scherte sich der Unfallverursacher nicht. Hinweise zum gesuchten Wagen und/oder dessen Fahrer werden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3921690