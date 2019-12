Baden-Baden – Abgekommen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Eine 23 Jahre alte Hyundai-Fahrerin war am Mittwochmorgen in der Jagdhausstraße unterwegs, als sie gegen 10.30 Uhr von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Baden-Baden bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 3.000 Euro.

