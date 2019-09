Baden-Baden – Alkoholfahrt endet teuer

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Am Mittwoch gegen 00:45 Uhr endete der Versuch, unter Alkoholeinfluss vor einem Hotel in der Lange Straße loszufahren, mit drei beschädigten Fahrzeugen. Die 41-jährige Lenkerin eines Audi wurde zuvor noch darauf angesprochen, dass sie in ihrem „Zustand“ besser kein Auto mehr steuern sollte. Dies hielt sie nicht ab, es zu versuchen. Bereits beim Ausparken rammte sie zwei andere Fahrzeuge und weiteres Unheil konnte mutmaßlich nur durch einen beherzt eingreifenden Zeugen verhindert werden. Die Fahrt wird der Audi-Fahrerin noch eine Weile in Erinnerung bleiben. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein einbehalten. Außerdem wird sie sich mit Regressansprüchen der Versicherung beschäftigen müssen und dies bei einem angerichteten Schaden an den drei Autos von circa 37.000 Euro. /ag

